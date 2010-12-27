ДТП на Блюхера: "БМВ" столкнулся с водовозом

От удара легковушка отлетела в дерево. Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.

Вечером 21 августа, на проспекте Маршала Блюхера столкнулись "БМВ" и Водовоз. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.

На снимках, которыми поделились автолюбители видно, что на дороге разбросаны части машин. Водовоз от удара накренился в левую сторону.

Легковая машина от удара улетела в дерево. На снимке хорошо заметно, что у автомобиля сильно помят бампер и капот, а также выбито боковое стекло около водителя.

На месте аварии ожидают медиков и сотрудников ДПС.

Ранее мы сообщали о том, что на Петергофском шоссе в аварии сильно пострадали легковушка и маршрутка.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК