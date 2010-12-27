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ДТП на Блюхера: "БМВ" столкнулся с водовозом
Сегодня, 18:18
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IRINA_CHALKINA
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ДТП на Блюхера: "БМВ" столкнулся с водовозом

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От удара легковушка отлетела в дерево. Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.

Вечером 21 августа, на проспекте Маршала Блюхера столкнулись "БМВ" и Водовоз. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет. 

На снимках, которыми поделились автолюбители видно, что на дороге разбросаны части машин. Водовоз от удара накренился в левую сторону. 

Легковая машина от удара улетела в дерево. На снимке хорошо заметно, что у автомобиля сильно помят бампер и капот, а также выбито боковое стекло около водителя. 

На месте аварии ожидают медиков и сотрудников ДПС.

Ранее мы сообщали о том, что на Петергофском шоссе в аварии сильно пострадали легковушка и маршрутка.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

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Теги: дтп , дтп водовоз и бмв , дтп на маршала блюхера
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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