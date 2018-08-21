Видео: на Петергофском шоссе в аварии сильно пострадали легковушка и маршрутка

Сегодня днем на Петергофском шоссе случилась серьезная авария. Там столкнулись маршрутка и легковушка. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.
По словам очевидцев, машины ехали на большой скорости, поэтому удар был сильным. На записи видно, что легковушку развернуло в противоположную сторону. По всей видимости, в нее врезалась маршрутка. Об этом свидетельствуют и повреждения машин: у иномарки полностью снесло зад, а у Газельки — перед. О пострадавших информации нет. Сотрудников ДПС не видно на месте аварии.
Ранее мы писали, что в аварии под Левашово серьезно пострадало три человека.
Видео: Piter.TV