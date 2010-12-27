В аварии под Левашово серьезно пострадало три человека

некоторые предположили, что один из водителей был "под мухой".

В Выборгском районе Санкт-Петербурга поздно вечером произошла серьезная авария вблизи поселка Левашово. Столкнулись два транспортных средства. В результате инцидента пострадали три местных жителя.

Как отмечают очевидцы событий, действия разворачивались на Ленинградском шоссе,2. Около 23 часов вечера иномарка "Мерседес" выехала на полосу встречного движения. Там она сбила машину "Рено". За рулем первого автомобиля находился 30-летний петербуржец. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое. Его пассажир пострадал чуть меньше. Однако, медикам все же пришлось госпитализировать молодого человека в состоянии средней степени тяжести. В "Рено" также есть травмированные: женщина. Медики забрали ее в тяжелом состоянии.

По информации от свидетелей событий, водитель "Мерседеса" находился в состоянии алкогольного опьянения, однако, сведения еще не подтверждены правоохранительными органами.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб