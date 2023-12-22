В Калининском районе водитель Volkswagen сбил девятилетнего школьника

В результате ДТП школьник получил ушибы, однако от госпитализации он отказался.

В полицию Калининского района 10 апреля поступила информация о том, что у дома 35 по улице Маршала Блюхера произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На место аварии правоохранители установили, что 34-летний водитель Volkswagen Tiguan, двигаясь от улицы Замшина в сторону Кондратьевского проспекта, наехал на девятилетнего мальчика, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП школьник получил ушибы, однако от госпитализации он отказался. По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что на Пулковском шоссе произошло массовое ДТП с участием автобуса, "легковушки" и фуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: Piter.TV