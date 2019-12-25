На Ленинском проспекте автомобилист сбил школьника, перебегавшего дорогу на красный свет

15-летний ученик лицея находится в детской больнице им. Раухфуса.

Накануне днем, 9 декабря, у дома № 90 по Ленинскому проспекту автомобилист сбил школьника. Подросток перебегал дорогу на красный свет по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. 15-летний ученик лицея находится в детской больнице им. Раухфуса.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Уточняются подробности аварии.

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Фото: Piter.tv