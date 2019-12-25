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На Ленинском проспекте автомобилист сбил школьника, перебегавшего дорогу на красный свет
Сегодня, 11:29
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На Ленинском проспекте автомобилист сбил школьника, перебегавшего дорогу на красный свет

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15-летний ученик лицея находится в детской больнице им. Раухфуса. 

Накануне днем, 9 декабря, у дома № 90 по Ленинскому проспекту автомобилист сбил школьника. Подросток перебегал дорогу на красный свет по  регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Пострадавший  был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. 15-летний ученик лицея находится в детской больнице им. Раухфуса. 

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Уточняются подробности аварии.

Ранее на Piter.tv: в  переулке Гривцова малышка отравилась угарным газом во время пожара.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, ленинский проспект, пдд, переходил дорогу на красный свет, полиция, сбил школьника, скорая
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости СПб,

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