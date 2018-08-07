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ДТП на Маршала Блюхера: мотоцикл на большой скорости столкнулся с "Газель"

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Есть пострадавшие.

Вечером 7 августа, на перекрестке Маршала Блюхера и проспекта Энтузиастов мотоциклист на большой скорости столкнулся с "Газель". Как сообщает наш мобильный корреспондент, пострадал и водитель машины и молодой человек на мотоцикле. 

На видео, которое предоставил корреспондент видно, что мотоциклист лежит на асфальте. Молодой человек находится в сознании, вокруг столпились очевидцы.

Рядом с пострадавшим лежит раскуроченный синий байк.

У водителя "Газели" серьезная рана на руке, идет кровь. Автомобилисты помогли мужчине перевязать рану. 

Оба пострадавших ожидают медиков и сотрудников ДПС.

 

 

Теги: дтп , дтп на маршала блюхера
Категории: Происшествия ДТП Новости СПб

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