По данным источника, участники аварии госпитализированы, известно, что у одного из них перелом конечности.

В субботу, 24 июля, в Калининском районе на перекрестке Замшиной и Блюхера столкнулись Volkswagen и Skoda. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 13:00 дня. По данным источника, участники аварии госпитализированы, известно, что у одного из них перелом конечности. На фотографиях видно, что на месте работают медики, а рядом стоит машина реанимации. Детали произошедшего устанавливаются.

В последний месяц аварии на злополучном перекрестке Замшиной и Маршала Блюхера участились. Так днем, 11 июля, Piter.tv публиковал видео столконвения двух иномарок: Skoda Fabia и Hyundai Creta. Информации о пострадавших тогда не поступило. Вечером этого же дня произошел еще один дорожный инцидент. Теперь в аварии пострадали кроссовер и седан, пострадавших тогда тоже не было.

Ранее Piter.tv соообщал, что на Замшиной улице сотрудники супермаркета задержали двух грабителей.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб