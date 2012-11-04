На Замшиной улице сотрудники супермаркета задержали двух грабителей

В субботу, 17 июля, стало известно, что в Калининском районе на Замшиной улице двое мужчин пытались ограбить магазин "Дикси". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
По данным МВД, инцидент произошел в среду, 14 июля, во второй половине дня. Грабители украли товар на сумму 5,5 тыс. рублей. Мужчины избили 36-летнюю управляющую, ей понадобилась медицинская помощь.
Сотрудникам магазина удалось схватить грабителей и передать их полицейским. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Один задержан, а второй находится под подпиской о невыезде.
Недавно на перекрестке Замшиной и Блюхера произошло сразу две аварии за сутки. Днем столкнулись две иномарки: темный кроссовер врезался в белую машину. После удара белая шкода откатилась на несколько метров. Вечером же водитель кроссовера при левом повороте с Замшиной стремительно поехал прямо, не ожидая, что со встречной полосы едет седан.
Ранее Piter.tv сообщал, что на Замшиной улице вновь прорвало трубу с холодной водой.
Фото: Pexels
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