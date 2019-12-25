На улице Замшина вновь прорвало трубу с холодной водой

Инцидент произошел у дома №58.

Днем 15 июня в Калининском районе вновь прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В пресс-службе заявили, что инцидент произошел у дома №58 по улице Замшина, где уже работают специалисты организации. По словам сотрудников, на территории произошло технологическое нарушение на магистрали диаметром 200 мм. В настоящий момент специалисты ведут работы по замене участка трубы.

В пресс-службе добавили, что из-за технических работ пришлось перевести на временное водоснабжение три дома и детский сад.

Напомним, что последний прорыв трубы с холодной водой на улице Замшина произошёл два дня назад.

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Фото: Piter.tv