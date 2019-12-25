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На улице Замшина вновь прорвало трубу с холодной водой
Сегодня, 14:06
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На улице Замшина вновь прорвало трубу с холодной водой

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Инцидент произошел у дома №58.

Днем 15 июня в Калининском районе вновь прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 

В пресс-службе заявили, что инцидент произошел у дома №58 по улице Замшина, где уже работают специалисты организации. По словам сотрудников, на территории произошло технологическое нарушение на магистрали диаметром 200 мм. В настоящий момент специалисты ведут работы по замене участка трубы. 

В пресс-службе добавили, что из-за технических работ пришлось перевести на временное водоснабжение три дома и детский сад. 

Напомним, что последний прорыв трубы с холодной водой на улице Замшина произошёл два дня назад.

Ранее мы писали, что реконструкция Северной станции аэрации полностью завершится в 2022 году.

Фото: Piter.tv

Теги: гуп водоканал петербурга, прорыв трубы, улица замшина
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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