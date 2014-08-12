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На перекрестке Замшиной и Блюхера столкнулись две иномарки

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После удара белая шкода откатилась на несколько метров. Информации о пострадавших нет.

В воскресенье, 11 июля, на перекрестке Замшиной и проспекта Маршала Блюхера столкнулись Skoda Fabia и Hyundai Creta. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Авария произошла в полдень. На кадрах видео можно наблюдать, как темный кроссовер врезался в белую машину. После удара белая шкода откатилась на несколько метров. Информации о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал, что появилось видео полыхающего каршеринга на развязке Витебского проспекта и КАД.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.tv

Теги: дтп замшина, дтп на проспекте маршала блюхера
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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