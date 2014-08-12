На перекрестке Замшиной и Блюхера столкнулись две иномарки

В воскресенье, 11 июля, на перекрестке Замшиной и проспекта Маршала Блюхера столкнулись Skoda Fabia и Hyundai Creta. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Авария произошла в полдень. На кадрах видео можно наблюдать, как темный кроссовер врезался в белую машину. После удара белая шкода откатилась на несколько метров. Информации о пострадавших нет.
Ранее Piter.tv писал, что появилось видео полыхающего каршеринга на развязке Витебского проспекта и КАД.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Видео: Piter.tv
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