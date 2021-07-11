Вторая авария за день на перекрестке Замшиной и Блюхера

В этот раз авария произошла уже вечером. Водитель кроссовера при левом повороте с Замшиной стремительно поехал прямо, не ожидая, что со встречной полосы едет седан.

В Петербурге за 11 июля произошла вторая авария на перекрестке Замшиной улицы и проспекта Маршала Блюхера. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В этот раз авария произошла уже вечером. Водитель кроссовера при левом повороте с Замшиной стремительно поехал прямо, не ожидая, что со встречной полосы едет седан. Кроссовер протащил на несколько метров седан. Обе машины остановились у светофора. Информации о пострадавших нет.

Сегодня мы сообщали, что днем на перекрестке Замшиной и Блюхера столкнулись две иномарки. ТОгда темный кроссовер врезался в белую машину. После удара белая шкода откатилась на несколько метров. Информации о пострадавших также не поступало.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге заполыхал Российский путепровод.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.tv