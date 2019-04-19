В Петербурге заполыхал Российский путепровод

На кадрах видео можно рассмотреть, что огонь достигает половины высоты опорных колонн магистрали.

В воскресенье, 11 июля, загорелся российский путепровод в Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в социальной сети "Вконтакте".

Он пролегает в Красногвардейском и Невском районах и переброшен через железнодорожную линию в створе Индустриального и Российского проспектов. На кадрах видео можно рассмотреть, что огонь достигает половины высоты опорных колонн магистрали. По последним данным, огонь уже ликвидирован. Пользователи группы, где был размещен видеоролик, предположили, что пожар начался по вине бездомных. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.tv публиковал видео, где тушили пожар на Замшиной, там погиб человек.

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