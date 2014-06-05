На данный момент информации о пострадавших не поступало.

В Красногвардейском районе Петербурга на Шафировском проспекте полыхает легковушка. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.

Вечером в воскресенье на съезде с виадука в сторону Индустриального проспекта загорелся автомобиль. По словам очевидцев, потушить пламя собственными силами не удалось, на момент записи видео пожарные еще не приехали.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Петербурге произошел пожар на территории комплекса "Олимпийские надежды".

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