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На Шафировском проспекте полыхает легковушка

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На данный момент информации о пострадавших не поступало. 

В Красногвардейском районе Петербурга на Шафировском проспекте полыхает легковушка. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.

Вечером в воскресенье на съезде с виадука в сторону Индустриального проспекта загорелся автомобиль. По словам очевидцев, потушить пламя собственными силами не удалось, на момент записи видео пожарные еще не приехали. 

На данный момент информации о пострадавших не поступало. 

Ранее в Петербурге произошел пожар на территории комплекса "Олимпийские надежды".

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: индустриальный проспект пожар, полыхает машина
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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