На Российском путепроводе легковушка развернула маршрутку

Шоферам пришлось ждать приезда ГАИ.

Вечером 23 января в Петербурге произошла авария с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса. Транспортные средства встретились на мосту, на территории Российского путепровода.

По информации от очевидцев, от сильного удара общественный транспорт развернуло на проезжей части. Однако, по предварительным сведениям, ни пассажиры, ни водители не пострадали. Участники дорожного конфликта на некоторое время затормозили движение остальных автомобилистов.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства ДТП и выясняет, кто виноват в ситуации.

Фото и видео: Piter.tv