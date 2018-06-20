Российский путепровод отремонтируют за 60 миллионов рублей

Работы завершатся до 15 октября 2019 года.

СПб ГБУ "Мостотрест" нашло подрядчика, который отремонтирует Российский путепровод. Он проложен в Красногвардейском и Невском районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Подрядчиком стал ООО "Артстрой-СПб". Контракт заключили на 59,3 миллиона рублей. На эти деньги отремонтируют деформационные швы, заменят асфальт на проезжей части, установят новые водоотводные лотки, очистят и покрасят металлоконструкции перильного ограждения, щиты, бетонные поверхности подпорных стен.

Работы начнутся после всех согласований, завершатся до 15 октября 2019 года.

Ранее на Piter.TV: На постройку третьего участка в обход Красного Села понадобится 678 млн рублей.

Фото: Piter.TV