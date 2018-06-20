На постройку третьего участка в обход Красного Села понадобится 678 млн рублей

Третий участок в обход Красного Села построят за 678 миллионов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Работы на третьем участке будет выполнять действующий подрядчик - "АБЗ-Дорстрой". Подрядчик будет переустанавливать инженерные сети, возводить путепровод и подходы с четырьмя полосами движения.

Стоимость контракта на втором этапе составила 3,1 миллиарда рублей. Его планируют сдать в конце 2019 года. Сдача путепровода ожидается в 2021 году.

Ранее на Piter.TV: Во Всеволожске появится путепровод за 1,5 млрд.

Фото: Piter.TV​​​​​​​