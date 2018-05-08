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На Комендантском проспекте из-за аварии остановилось движение троллейбусов

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Две иномарки, Опель и Ситроен,  заняли проезжую полосу и создали затруднения для движения остальных машин.

На Комендантском проспекте в районе дома 34 из-за столкновения  Опеля и Ситроена остановилось движение общественного транспорта. Об этом во вторник 8 мая корреспондентам Piter.TV сообщили очевидцы.

Две иномарки, Опель и Ситроен,  заняли проезжую полосу и создали затруднения для остальных машин и общественного транспорта. Из-за происшествия остановилось движение троллейбусов.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Как сообщают очевидцы, в ДТП  никто не пострадал.  Однако троллейбусы долго не могли продолжить движение.

Видео: Piter.TV.

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Категории: Новости СПб ДТП Картина дня

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