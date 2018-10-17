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В Кировском районе Ленобласти пьяный мужчина угнал машину у жены своего приятеля и попал в ДТП
Сегодня, 14:10
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kraratau27

В Кировском районе Ленобласти пьяный мужчина угнал машину у жены своего приятеля и попал в ДТП

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Неоднократно судимого мужчину доставили в отдел полиции.

В Кировском районе Ленобласти пьяный мужчина угнал машину у жены своего приятеля и попал в ДТП. 46-летний мужчина тайно похитил ключи от машины жены своего приятеля и угнал ее. Об этом сообщили в субботу, 6 февраля, в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО.

Приятель созвонился с похитителем и узнал, что тот попал в ДТП. На месте аварии сотрудники ГИБДД задержали мужчину в нетрезвом виде и доставили в отдел полиции. По факту случившегося завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. 

Ранее мы писали, что за сутки в Петербурге произошло 435 ДТП.

Фото: pixabay 

Теги: авария дтп питер
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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