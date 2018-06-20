Видео: на "Коле" горит автомобиль

Автомобилисты предупредили о горящем транспорте на дороге в сторону Санкт-Петербурга.

На трассе "Кола" загорелся автомобиль. Об этом сообщает наш мобильный корреспондент. Очевидцу удалось заснять на видео полыхающее транспортное средство.

Инцидент произошел днем 19 апреля около стоянки АЗС "Петербургской топливной компании". Местный житель рассказал, что автомобиль двигался на 17-ом километре Мурманского шоссе по направлению к Северной столице.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка украла из ТРК куртку: ни охранники, ни сигнализация не уберегли магазин.

Фото и видео: Piter.tv