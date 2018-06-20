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Видео: петербурженка украла из ТРК куртку: ни охранники, ни сигнализация не уберегли магазин

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Петербуржцы недоумевают, куда смотрела служба охраны и почему не сработала защитная система на выходе.

Петербуржцы в социальных сетях выложили видеозапись с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент кражи куртки из магазина. По данным очевидцев, инцидент произошел после 18 часов вечера 15 апреля. Из торговой точки в ТРК "Меркурий" по улице Савушкина посетительница унесла с собой мужскую верхнюю одежду. Женщина не заплатила за товар.

На данный момент злоумышленница все еще не найдена. Пострадавшие владельцы просят сообщить им, если кто-то узнает на кадрах воровку. В ситуации разбирается полиция.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Теги: кража куртки, магазинный вор, тре меркурий
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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