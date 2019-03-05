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Видео: на КАД легковушка столкнулась с фурой

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По предварительной информации в ДТП никто не пострадал.

Во вторник, 5 марта, на КАД случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и фуры. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария случилась в районе съезда на Новое Девяткино. На участке столкнулись иномарка "Вольво" и фура "Мерседес". По предварительной информации в ДТП никто не пострадал, однако автомобили получили серьезные повреждения. Водители ожидают сотрудников ДПС.
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Видео: Piter.TV

Теги: вольво, кад, фура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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