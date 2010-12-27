На Маршала Казакова подросток скончался после падения с высоты

По факту происшествия проводится проверка.

Во вторник, 5 марта, в Красносельском районе Санкт-Петербурга молодой человек скончался после падения с большой высоты. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По словам свидетелей, тело юноши нашли на улице Маршала Казакова, дом 50. Опубликовавшая снимки в сети девушка, рассказала, что услышала громкий хлопок и выглянула в окно. На улице она увидела лежащее тело и окружавших его людей.

Комментариев от представителей органов пока не поступало. По предварительной информации, молодой человек мог сорваться с балконов или крыши. По факту происшествия проводится проверка.



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Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург