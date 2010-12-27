В ДТП на Яхтенной улице погиб водитель Volkswagen

Мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение.

Рано утром 5 марта возле дома №30 на Яхтенной улице произошло страшное ДТП. Как сообщила пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 55-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в ограждение.

Авария произошла около 03:20. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. В настоящий момент сотрудники дорожной полиции разбираются в обстоятельстве случившегося.

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Фото: Piter.TV