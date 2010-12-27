Сильный снегопад стал причиной 9-балльных пробок в Петербурге

Автомобилисты вынуждены двигаться со скоростью от 3 до 15 км/ч.

Утро вторника многие жители Северной столицы проводят в огромных заторах. Из-за снегопада, который вернулся в город 5 марта, автомобилисты вынуждены стоять в 9-балльных пробках. Скорость движения в некоторых районах Петербурга составляет от 3 до 15 км/ч. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

На 9:45 утра петербуржцы продолжают стоять в заторах. Преимущественно "покраснела" центральная часть дорог Петербурга. Особенно плотно сейчас у Литейного моста со стороны Пироговской и Арсенальной набережных. Километровая пробка образовалась на Петроградской стороне от Выборгской набережной и до Каменоостровского проспекта.

Кроме того, стоит Витебский проспект от Парковой улицы и до улицы Типанова, у поселка Металлострой образовался пятикилометровый затор. Много машин на съезде с Володарского моста и в сторону развязки с КАД.

Ранее мы писали, что 5 марта в Петербурге ожидается усиление ветра до 20 м/с. Горожан ждет сильный снегопад, местами мокрый снег и дождь.

Фото: скриншот / "Яндекс.Пробки"