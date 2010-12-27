"А снег не знал и падал": 5 марта Петербург накроет снегопадом

К вечеру пойдет снег с дождем.

Зима продолжает бороться за свои права и никак не хочет уходить из Петербурга. Так город накроют метели и мокрый снег. Об этом сообщают синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Сильный снег будет временами в некоторых районах Петербурга только в первой половине дня. Днем потеплеет до нуля градусов. Вечером будет слабая метель, мокрый снег и столбик термометра будет опускать все ниже. На дорогах образуется гололед и снежный накат. Ветер будет дуть с севера со скоростью 8-13 метро в секунду. В течение дня будет повышаться атмосферное давление.

Самая низкая температура в Петербурге 5 марта была зафиксирована в 1888 году, тогда столбик термометра опустился до минус 24 градусов, самым теплым этот день был в 1959 году – плюс 6 градусов.

Фото: Piter.TV