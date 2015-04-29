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Петербург обошел Москву в по количеству солнечных дней в этом году
Сегодня, 8:36
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Петербург обошел Москву в по количеству солнечных дней в этом году

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Столица опередила город на Неве по количеству дождливых дней.

Петербург обогнал Москву по количеству солнечных дней в 2023 году. Это выяснили аналитики сервиса "Яндекс Погода".

В Северной столице солнце светило 94 дня, а в Москве всего 84. Но эти города нельзя назвать лидерами по количеству солнечных дней. В топ попали Краснодар и Уфа, где ясная погода радовала жителей более 115 дней. Меньше всего солнце видели жители Красноярска. 

Список самых холодных в 2023 году регионов возглавила Республика Саха. В населенном пункте Оленек 10 января ударил мороз в -60 градусов.

Выпавший за год в Москве объем осадков  сопоставим с более чем 600 тысячами олимпийских бассейнов. Петербург уступает столице в два раза. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 26 декабря пройдет небольшой снег.

Фото: Pxhere
 

Теги: погода в спб, сервис яндекс погода, солнце
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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