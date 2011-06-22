В Петербурге 26 декабря пройдёт небольшой снег

Температура воздуха 26 декабря в Петербурге -2…-4 градуса.

Во вторник синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием обширной зоны пониженного атмосферного давления. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдёт небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 26 декабря в Петербурге -2…-4 градуса, по Ленобласти -2…-7°. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В среду пройдёт небольшой снег и -2…-4 градуса.

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Фото: Piter.tv