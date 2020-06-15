Видео: на Бухарестской улице произошел пожар в жилом доме

На данный момент огонь ликвидирован.

Днем 15-го июня в жилом доме во Фрунзенском районе произошел пожар. Об этом рассказал читатель Piter.TV.

Инцидент случился в доме №72 корпус 1 по Бухарестской улице. Житель доме почувствовал запах дыма, который тянулся с верхнего этажа в 17 часов, после чего вызвал экстренные службы. По его словам, сотрудники МЧС оперативно приехали на вызов спустя семь минут. По предварительным данным, возгорание произошло на пятом этаже.

Спасатели проникли в здание с помощью пожарной лестницы. По словам очевидца, еще до приезда сотрудников МЧС пожар помогли потушить жители восьмого этажа. На данный момент опасности для жизни и здоровья нет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на строящемся судне "Иван Папанин" в Петербурге взорвался газ.

Видео: Piter.TV