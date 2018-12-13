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Вчера, 12:47
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Видео: на Большой Морской прорвало трубу с кипятком

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Аварийная бригада уже работает над устранением проблемы.

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла коммунальная авария. на участке около 31 дома по Большой Морской улице прорвало трубу. Очевидцы рассказывают, что из-за дефекта конструкции на асфальт и землю растекается кипяток.

На данный момент территория уже огорожена. По сведениям аварийной службы, никто не пострадал. Сейчас работники оценивают площадь прорыва. Жильцов оповестили о необходимости эвакуировать транспортные средства с места инцидента.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Подвойского расслоился жилой дом.

Фото и видео: Piter.tv

 

Теги: большая морская улица, кипяток, коммунальная авария, прорыв трубы, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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