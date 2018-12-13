Видео: на Большой Морской прорвало трубу с кипятком

Аварийная бригада уже работает над устранением проблемы.

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла коммунальная авария. на участке около 31 дома по Большой Морской улице прорвало трубу. Очевидцы рассказывают, что из-за дефекта конструкции на асфальт и землю растекается кипяток.

На данный момент территория уже огорожена. По сведениям аварийной службы, никто не пострадал. Сейчас работники оценивают площадь прорыва. Жильцов оповестили о необходимости эвакуировать транспортные средства с места инцидента.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Подвойского расслоился жилой дом.

Фото и видео: Piter.tv