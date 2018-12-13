Очевидцы: на Подвойского расслоился жилой дом

В Невском районе Петербурга очевидцы сообщили о расслоении жилого дома. Первые сведения появились в социальных сетях вечером 14 мая. Известно, что на место происшествия были вызваны экстренные службы. но эвакуация жителей не проводилась.
Свидетели событий утверждают, что расслоение увеличивается в объемах. Проблема зафиксирована в здании по улице Подвойского, 26 корпус 3. Между кирпичной кладкой и фасадной стеной образовалось расслоение. Его заметили на уровне десятого этажа. Опасная зона оцеплена специальной лентой.
Отметим, что заселение многоэтажки произошло в 2011 году. В комплексе 24 этажа. Объект курирует ТСЖ "Адмирал".
Ранее Piter.tv писал о том, что суд оштрафовал болельщиков, подравшихся на Савушкина после матча "Зенит-ЦСКА".
Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
Обсуждение ( 6 )
Адрес соответствует этому дому!Сегодня сам лично видел эту картину!
Сейчас больше похоже на правду.
Видео не соответствует адресу. В принципе все быстро среагировали. Место оцепили, машины отогнали, людей пускают по аварийному входу . Приехали все службы кому положено. Нормально. Ждем заключения комиссии.
Согласен, прежде чем писать адрес, сначало хотя бы в яндекс картах посмотрели какое там здание стоит.
Я так и не понял:не правильно указан адрес,иди просто левое видео,где кому-то по голове дали?детская ошибка для взрослого специалиста
По данному адресу стоит другой дом