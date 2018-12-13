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Вчера, 8:12
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lesjasap
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Очевидцы: на Подвойского расслоился жилой дом

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Аварийный участок огородили лентой: там могут обрушиться кирпичи.

В Невском районе Петербурга очевидцы сообщили о расслоении жилого дома. Первые сведения появились в социальных сетях вечером 14 мая. Известно, что на место происшествия были вызваны экстренные службы. но эвакуация жителей не проводилась.

Свидетели событий утверждают, что расслоение увеличивается в объемах. Проблема зафиксирована в здании по улице Подвойского, 26 корпус 3. Между кирпичной кладкой и фасадной стеной образовалось расслоение. Его заметили на уровне десятого этажа. Опасная зона оцеплена специальной лентой.

Отметим, что заселение многоэтажки произошло в 2011 году. В комплексе 24 этажа. Объект курирует ТСЖ "Адмирал".

Ранее Piter.tv писал о том, что суд оштрафовал болельщиков, подравшихся на Савушкина после матча "Зенит-ЦСКА".

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: расслоение жилого дома, тсж адмирал, улица подвойского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 6 )

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Аноним
Вчера 22:54

Адрес соответствует этому дому!Сегодня сам лично видел эту картину!

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Аноним
Вчера 12:49

Сейчас больше похоже на правду.

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Аноним
Вчера 10:47

Видео не соответствует адресу. В принципе все быстро среагировали. Место оцепили, машины отогнали, людей  пускают по аварийному входу . Приехали все службы кому положено. Нормально. Ждем заключения комиссии.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Вчера 12:10

Согласен, прежде чем писать адрес, сначало хотя бы в яндекс картах посмотрели какое там здание стоит.

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Аноним
Вчера 12:18

Я так и не понял:не правильно указан адрес,иди просто левое видео,где кому-то по голове дали?детская ошибка для взрослого специалиста

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Вчера 12:22

По данному адресу стоит другой дом

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