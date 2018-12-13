Очевидцы: на Подвойского расслоился жилой дом

Аварийный участок огородили лентой: там могут обрушиться кирпичи.

В Невском районе Петербурга очевидцы сообщили о расслоении жилого дома. Первые сведения появились в социальных сетях вечером 14 мая. Известно, что на место происшествия были вызваны экстренные службы. но эвакуация жителей не проводилась.

Свидетели событий утверждают, что расслоение увеличивается в объемах. Проблема зафиксирована в здании по улице Подвойского, 26 корпус 3. Между кирпичной кладкой и фасадной стеной образовалось расслоение. Его заметили на уровне десятого этажа. Опасная зона оцеплена специальной лентой.

Отметим, что заселение многоэтажки произошло в 2011 году. В комплексе 24 этажа. Объект курирует ТСЖ "Адмирал".

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб