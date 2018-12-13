Суд оштрафовал болельщиков, подравшихся на Савушкина после матча "Зенит-ЦСКА"

Четыре человека получили штраф за мат.

Петербургский суд оштрафовал четырех болельщиков, устроивших драку на улице Савушкина после матча "Зенит-ЦСКА". Каждый заплатит по 500 рублей за использование нецензурной лексики в общественном месте.

Напомним, что инцидент произошел вечером 12 мая. После встречи футбольных команд из Северной столицы и Москвы фанаты устроили массовую драку на улице. По данным от местных жителей, в конфликте замечено около 50-120 человек. Полиция задержала нескольких участников потасовки: четверых пострадавших пришлось госпитализировать.Молодые люди сожалеют о своем поступке и не отрицают вину.

Отметим, что в пресс-релизе Объединенных судов по региону не упоминается драка. Местных жителей судили исключительно из-за употребления мата.

Напомним, что матч между "Зенитом" и ЦСКА завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб