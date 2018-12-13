Матч "Зенит-ЦСКА" установил новый рекорд по посещаемости

На стадионе "Газпром Арена" собрались более 61 тысячи человек.

Матч 28-го тура чемпионата России "Зенит-ЦСКА" установил новый рекорд по посещаемости. На "Газпром Арене" собрались 61 494 болельщиков. Об этом сообщил диктор Константин Анисимов во время матча.

В предыдущий раз такое количество человек собиралось 2 сентября 2018 года на встречу "Зенита" и "Спартака". Тогда матч посетили на 27 человек меньше — 61 467 болельщиков.

После финального свистка зенитовцам вручили золотые медали и передали на вечное хранение чемпионский кубок как пятикратным чемпионам России.

Ранее Артем Дзюба заявил, что "переспал" бы с чемпионским кубком.

Видео: Piter.TV