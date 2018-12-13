Артем Дзюба о кубке РПЛ: "Ночь с ним мы бы провели с удовольствием"

Нападающий "Зенита" поделился своими эмоциями от чемпионства в РПЛ.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился своими эмоциями от чемпионства в РПЛ. Он заявил, что это сказочный момент, и весь год получился каким-то фантастическим. Об этом пишет издание Sports.ru.

Вот надо было за 30 лет везде побывать, хлебнуть по чуть-чуть всякого. Но в целом я очень благодарен, что у меня был такой непростой тернистый путь. Артем Дзюба

Спортсмен поблагодарил команду и тренерский штаб за работу. Он заявил, что всю жизнь мечтал о победе в РПЛ, и рад, что приложил к ней руку.

Этот год будет в моей памяти навсегда, даже в старости буду рассказывать всем басни, меня будет не остановить. Так что берегитесь все остальные! Артем Дзюба

В завершении футболист заявил, что с удовольствием забрал бы кубок домой, где бы с ним "переспал".

Ночь бы с ним мы провели с удовольствием. Но, думаю, у нас, найдется тот, кто захочет с ним больше [времени провести]. Артем Дзюба

Ранее мы писали, что "Зенит" уверенно победил ЦСКА и отпраздновал чемпионство в РПЛ.

Видео: Piter.TV