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Видео: на Биржевом проезде горит иномарка

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Машина припаркована в крайней правой полосе.

На Биржевом проезде на Васильевском острове загорелся передний бампер иномарки. Видео с места Piter.tv прислал читатель. Пожар заметили в 16 часов 26-го февраля.

Пожар случился на углу около Кунсткамеры. На момент съемки сотрудников МЧС еще не было на месте. Огонь мог перекинуться на соседнее авто, которое припарковано близко к горящему автомобилю. По предварительным данным, владельца на тот момент не было рядом с машиной. В МЧС позвонили очевидцы. 

Ранее Piter.tv показал возгорание машины на КАД. 

Видео и фото: Piter.tv

Теги: машина, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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