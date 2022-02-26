Видео: на Биржевом проезде горит иномарка

Машина припаркована в крайней правой полосе.

На Биржевом проезде на Васильевском острове загорелся передний бампер иномарки. Видео с места Piter.tv прислал читатель. Пожар заметили в 16 часов 26-го февраля.

Пожар случился на углу около Кунсткамеры. На момент съемки сотрудников МЧС еще не было на месте. Огонь мог перекинуться на соседнее авто, которое припарковано близко к горящему автомобилю. По предварительным данным, владельца на тот момент не было рядом с машиной. В МЧС позвонили очевидцы.

Ранее Piter.tv показал возгорание машины на КАД.

Видео и фото: Piter.tv