Видео: на Авангардной жители пожаловались на обрушение балкона

Жители испугались, что начался пожар.

В Красносельском районе Петербурга начал обрушиваться балкон. Об этом заявили местные жители. Они смогли записать на видео ситуацию. Ролик размещен в социальных сетях.

Изначально петербуржцы подумали, что на Авангардном улице, дом 3 начался пожар. Однако, позже стало понятно, что ни дыма, ни огня нет. Проблема оказалась в ветхости конструкций здания. При более тщательном осмотре местные жители смогли установить, что осыпается балкон на уровне седьмого этажа. На место прибыли полиция и пожарная служба.

В комментариях у публикациях пользователи рассказали, что также сталкивались с подобными происшествиями. К ним приезжали коммунальные и аварийные службы, которым пришлось экстренно проводить капитальный ремонт всего дома.

Ранее Piter.tv писал о том, что из-за незаконной перепланировки в доме на Гражданском обрушилась стена.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб