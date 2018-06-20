Из-за незаконной перепланировки в доме на Гражданском обрушилась стена

Дому ничего не угрожает — стена не является несущей.

В понедельник, 22 апреля, в Калининском районе Петербурга произошло ЧП. В двенадцатиэтажном доме №120 на Гражданском проспекте обрушилась стена. Причиной стала незаконная перепланировка в квартире №4. В сети появилось видео с места происшествия.

В результате инцидента никто не пострадал. Место обрушения обследовала комиссия МЧС. Стена не является несущей, поэтому дому ничего не угрожает. При этом обрушение вызвало смещение фасадной панели, образовалась щель на улицу.

На время ремонта квартиры расселение жильцов не потребуется. В Жилищную инспекцию и прокуратуру направлено обращение о привлечении собственника квартиры к административной ответственности.

Ранее мы писали, что рухнувшая на кронштадтском заводе стена задавила рабочего.

Видео: ВКонтакте / Юлия Лебединова