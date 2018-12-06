Рухнувшая на кронштадтском заводе стена задавила рабочего

Под завалами оказался 36-летний гражданин Узбекистана.

Днем 14 марта на бывшей территории Кронштадтского морского завода произошло ЧП. Во время строительных работ на рабочего рухнула стена. Под завалами оказался 36-летний гражданин Узбекистана. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Трагедия случилась возле дома №2 по улице Макарова. Ранее территория, на которой проводились работы, принадлежала заводу. Сейчас, судя по карте, на месте ЧП располагается федеральный Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН).

Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Ведется расследование.

Ранее мы писали, что девушка с сайта знакомств скончалась после любовных утех в квартире на Шелгунова.

Фото: Piter.TV