Видео: мужчина украл женскую сумку в салоне красоты в Мурино

За стойкой регистрации никого не было, и незнакомец воспользовался ситуацией.

Кража в салоне красоты в Мурино попала на видео. Оно было опубликовано в группе "Неизданное | Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

Автор поста утверждает, что 16-го августа в салон зашел неизвестный. Судя по кадрам, мужчина воспользовался тем, что на месте не было администратора и забрал чужое имущество, после чего скрылся.

По словам потерпевшей стороны, в сумке находились ключи, документы, деньги и телефон. Теперь предполагаемого вора разыскивают.

Ранее жители Мурино пожаловались на горы мусора у подъезда.

Видео: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург