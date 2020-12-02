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Видео: мужчина украл женскую сумку в салоне красоты в Мурино

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За стойкой регистрации никого не было, и незнакомец воспользовался ситуацией.

Кража в салоне красоты в Мурино попала на видео. Оно было опубликовано в группе "Неизданное | Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

Автор поста утверждает, что 16-го августа в салон зашел неизвестный. Судя по кадрам, мужчина воспользовался тем, что на месте не было администратора и забрал чужое имущество, после чего скрылся. 

По словам потерпевшей стороны, в сумке находились ключи, документы, деньги и телефон. Теперь предполагаемого вора разыскивают. 

Ранее жители Мурино пожаловались на горы мусора у подъезда. 

Видео: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург

Теги: женская сумка, кража, мурино, салон красоты
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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