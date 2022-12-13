Видео: мужчина избил пожилого водителя на Пискарёвском проспекте

Молодой водитель вышел из автомобиля и побил 55-летнего водителя LADA Granta.

В понедельник, 9 января, на перекрестке проспектов Пискаревского и Металлистов мужчина избил пожилого водителя. Об этом рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в соцсети "Вконтакте".

Конфликт произошел из-за того, что пострадавший не пропустил обидчика на светофоре. Молодой водитель вышел из автомобиля и побил 55-летнего водителя LADA Granta. На кадрах видео мужчина несколько раз избивает сидящего в LADA водителя, после с силой захлопывает дверь и уходит.

Ранее суд арестовал мужчину, зарезавшего соседа по коммуналке во время конфликта в центре Москвы.

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