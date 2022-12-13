Суд арестовал мужчину, зарезавшего соседа по коммуналке во время конфликта в центре Москвы

В СК РФ рассказали о том, то подозреваемый помещен под стражу.

Басманный районный суд Москвы арестовал мужчину, зарезавшего соседа по коммуналке во время бытового конфликта в центре российской столицы. Об этом журналистам рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета по региону Юлия Иванова. Она уточнила, что преступление было совершено на Чистопрудном бульваре.

Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 марта. Юлия Иванова, старший помощник СК РФ по Москве

Напомним, что 6 января в коммунальной квартире города между проживающими произошла ссора. Один из конфликтующих нанес ножевые ранения мужчине 1978 года рождения. Пострадавший скончался, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь. Правоохранительные органы задержали соседа погибшего. По факту произошедшего ведется уголовное расследование по части 1 статьи 105 УК РФ.

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Фото и видео: Telegram / Столичный СК