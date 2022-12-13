Автодилер из Петербурга пытается отсудить у "дочки" General Motors 1,4 млрд рублей

Истец заявил, что убытки и упущенная выгода у него возникли из-за неисполнения ответчиком обязательств по дилерскому договору, заключённому в 2016 году.

В среду, 4 января, стало известно, что автодилер ООО "Автополе-М" подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием взыскать 1,4 млдр рублей убытков и упущенной выгоды с ООО "Дженерал Моторз Авто" (дочерней компании General Motors в России).

Истец заявил, что убытки и упущенная выгода у него возникли из-за неисполнения ответчиком обязательств по дилерскому договору, заключённому в 2016 году. Помимо этого, компания попросила наложить арест на счета "Дженерал Моторз Авто".

Суд определил удовлетворить заявление автодилера об обеспечении иска. Наложен арест более чем на 700 млн рублей "Дженерал Моторз Авто".

Напомним, что General Motors в апреле 2022 года заявил об окончательном уходе из России. Дилеры получили уведомление о прекращении поставок, а концерн начал увольнять сотрудников российских подразделений.

Фото: Piter.tv

