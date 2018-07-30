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Видео момента падения и взрыва легкомоторного самолета в Сан-Паулу появилось в сети

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Сообщается, что пилот погиб.

В аэропорту Сан-Паулу (Бразилия) легкомоторный самолет разбился при посадке.

Момент падения самолета попал на видео. На опубликованных кадрах самолет заходит на посадку. Когда летательный аппарат был практически у земли, что-то происходит, и самолет падает. Затем раздается взрыв, и вырываются столбы пламени.

Сообщается, что пилот погиб. А пассажиры (5 человек) получили травмы различной тяжести. Что произошло в небе над аэропортом, предстоит выяснить специалистам. Самолет был до вылета исправен и имел все разрешающие документы.

Видео: YouTube/Top Stories do Instagran

Теги: авиакатастрофа , бразилия , видео момента , жесть , падение самолета в сан паулу
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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