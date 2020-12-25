Видео: момент столкновения двух иномарок на перекрестке Луначарского и Светлановского

По всей видимости, водитель не рассчитал скорость встречного автомобиля и решил "проскочить" перекресток.

Днем в пятницу, 25 декабря, на перекрестке Луначарского и Светлановского проспектов столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в соцсетях.

ДПС уже был, на месте работают службы жизни обеспечения (МЧС И Скорая) 1 и 3 бригады отметил свидетель происшествия.

Позже в редакцию Piter.TV попала видеозапись момента столкновения. Видно, как водитель "Форд Фокуса" выезжает на перекресток для поворота налево, в этот момент на большой скорости ехал водитель встречного автомобиля "Шкода Октавия". По всей видимости, водитель "Форда" не удостоверился в безопасности маневра и решил "проскочить" перекресток. В результате столкновения "Шкода" вылетела на островок безопасности. Удар был сильным, машины пострадали. В каком состоянии находятся пассажиры и водители, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что неизвестному хватило двух минут для угона Porsche Macan на площади Конституции.

Видео: Piter.TV