Неизвестному хватило двух минут для угона Porsche Macan на площади Конституции

Владелец иномарки оценил ущерб в 2,3 млн рублей.

Утром 24 декабря в полицию обратился 33-летний индивидуальный предприниматель, рассказавший об исчезновении своей иномарки. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, серый "Порше Макан" был припаркован у дома 1/2 по площади Конституции и пропал в промежуток с вечера среды до утра четверга. Ущерб автовладелец оценил в 2,3 млн рублей.

Кадры с камер видеонаблюдения позволили полиции установить, что неизвестный мужчина сел в автомобиль в 22.51, а уже спустя две минуты уехал с места парковки в неизвестном направлении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также мы рассказывали, что в Ленобласти мигрант вступил в интимную близость со школьницей, а потом ограбил её.

Фото: pixabay