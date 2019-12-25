В Ленобласти мигрант вступил в интимную близость со школьницей, а потом ограбил её

В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела.

В Ленобласти около недели назад задержали мужчину, подозреваемого в ограблении знакомой школьницы. На деле оказалось, что у них есть еще кое-что общее. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, 22-летний гражданин Таджикистана ограбил 15-летнюю девушку 8 декабря в магазине в посёлке Каложицы. Через 10 дней было возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый на допросе рассказал, что в период с 11 июня по 20 декабря он неоднократно вступал в интимную связь со школьницей по обоюдному согласию.

Теперь в отношении мигрантов возбудили еще уголовное дело "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

Подозреваемого в разврате несовершеннолетней задержали в Петербурге.

Фото: Piter.tv