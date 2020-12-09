Видео: момент ДТП на перекрестке улицы Партизана Германа и проспекта Ветеранов

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Днем в среду, 9 декабря, на перекрестке улицы Партизана Германа и проспекта Ветеранов произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента аварии. На кадрах видно, как кроссовер на большой скорости пересекает перекресток в тот момент, когда встречный автомобиль уже выехал на пересечение дорог для поворота. У "Рено Дастер" оторвало колесо, отметили свидетели ДТП. Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте из-под асфальта забил фонтан.

Фото: Piter.TV