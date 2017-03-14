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На Ленинском проспекте из-под асфальта забил фонтан

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Авария произошла у "Максидома".

Днем в среду, 9 декабря, на Ленинском проспекте, 101, забил сильный фонтан воды, сообщил источник в правоохранительных органах. 

К месту происшествия прибыли спецслужбы. На парковке "Максидома" прорвало ХВС. Высота фонтана составила 7 метров. Отмечается, что от проспекта Стачек до проспекта Маршала Жукова подтопление. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что в Гатчинском районе со стрельбой остановили автоугонщика. 

Видео: Piter.TV

Теги: забил фонтан, происшествие на ленинском
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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