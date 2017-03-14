На Ленинском проспекте из-под асфальта забил фонтан

Днем в среду, 9 декабря, на Ленинском проспекте, 101, забил сильный фонтан воды, сообщил источник в правоохранительных органах.
К месту происшествия прибыли спецслужбы. На парковке "Максидома" прорвало ХВС. Высота фонтана составила 7 метров. Отмечается, что от проспекта Стачек до проспекта Маршала Жукова подтопление. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что в Гатчинском районе со стрельбой остановили автоугонщика.
Видео: Piter.TV
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