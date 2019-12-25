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На улице Жака Дюкло из-под земли забил фонтан холодной воды
Сегодня, 8:11
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Alena_Zinovieva

На улице Жака Дюкло из-под земли забил фонтан холодной воды

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На месте прорыва трубы ведутся ремонтные работы.

Ночью 23 июля в Выборгском районе Петербурга произошла коммунальная авария. У дома №8/2 на улице Жака Дюкло прорвало трубу с холодной водой. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что из-под земли забил мощный фонтан, который достиг высоты уличного фонаря. Территорию оперативно огородили и устранили течь. На месте прорыва трубы ведутся ремонтные работы.

Ранее мы писали, что на проспекте Королева ночью горел бистро с шавермой.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Максим Девятеров

Теги: забил фонтан, коммунальная авария, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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