На улице Жака Дюкло из-под земли забил фонтан холодной воды

На месте прорыва трубы ведутся ремонтные работы.

Ночью 23 июля в Выборгском районе Петербурга произошла коммунальная авария. У дома №8/2 на улице Жака Дюкло прорвало трубу с холодной водой. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что из-под земли забил мощный фонтан, который достиг высоты уличного фонаря. Территорию оперативно огородили и устранили течь. На месте прорыва трубы ведутся ремонтные работы.

Ранее мы писали, что на проспекте Королева ночью горел бистро с шавермой.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Максим Девятеров