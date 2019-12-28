На проспекте Королева ночью горел бистро с шавермой

Жильцы дома в момент тушения находились на улице.

В Приморском районе Петербурга в ночь на 23 июля произошел пожар на первом этаже жилого дома. Огонь охватил бистро с шавермой. По сообщениям местных жителей, пожарные приехали очень быстро.

Возгорание произошло в доме №61 на проспекте Королева. По кадрам, которые очевидцы опубликовали в социальных сетях, видно, что многие жильцы вышли из квартир на улицу, кто-то даже захватил своего домашнего питомца в переноске.

О пострававших информация не поступала.

Накануне в жилом доме на Товарищеском загорелась квартира.

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