В Гатчинском районе со стрельбой остановили автоугонщика

Мужчина похитил чужую машину в Петербурге.

В Ленобласти полицейские по горячим следам задержали автоугонщика, в ходе преследования пришлось открыть стрельбу из табельного оружия. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Во втором часу дня 8 декабря в полицию Невского района Петербурга обратился 55-летний индивидуальный предприниматель, у которого угнали "Хендай Туксон". Иномарка стоимостью полтора миллиона рублей была припаркована у поликлиники на Шлиссельбургском проспекте. Спустя некоторое время похищенный автомобиль с подложными номерами заметили инспекторы ДПС на 56-м километре автодороги "Петербург – Псков" и отправились за иномаркой в погоню. Водитель игнорировал требования об остановке и только прибавлял скорость, стараясь скрыться. При этом автомобилист опасно маневрировал на дороге и подвергал опасности попутчиков.

В деревне Выра Гатчинского района инспекторы выстрелили в воздух и по колесам машины, после чего иномарка наконец остановилась. За рулем автомобиля сидела 25-летний житель Пскова, мужчину задержали и доставили в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что неизвестный угнал "Мерседес" за 3 миллиона рублей с Ростовской улицы.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МВД